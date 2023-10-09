МИД: в Израиле разыскали 5 граждан, есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Израиле удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранение во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства", - сообщил Николенко в Facebook.
По его словам, мальчику оказана медицинская и психологическая помощь.
"Удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля", - отметил он.
"В то же время появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем. (...) Получили информацию о возможной гибели украинца в Секторе Газа. Ожидаем официального подтверждения", - указал спикер МИД.
Детали
Всего за минувшие сутки, по его словам, оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. "Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - отметил Нвколенко.
Что касается сектора Газа, представитель МИД отметил, что дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. "Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", - добавил он.
Дополнение
7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщалось, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля. Центр и юг Израиля с утра 7 октября находились под сильным ракетным обстрелом на фоне широкомасштабной атаки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны". В Израиле правительство официально ввело военное положение.
Число жертв в Израиле превысило 700 человек. ХАМАС заявил, что держит израильских заложников.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.
8 октября в МИД сообщали, что продолжается работа для получения официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины.