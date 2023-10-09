МИД: в Израиле разыскали 5 граждан, есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Израиле удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.