Кількість заручників ХАМАСу зросла до 130

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Високопосадовець ХАМАСу Муса Абу Марзука заявив, що терористичне угрупування та Палестинський ісламський джихад утримують понад 130 заручників, включаючи старших офіцерів, станом на вечір неділі.

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Понад 100 ізраїльських заручників, включаючи жінок та дітей, могли бути вивезені до Гази ХАМАСом, що надзвичайно ускладнює будь-яку ізраїльську військову операцію з їх звільнення.