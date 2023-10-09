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Кількість заручників ХАМАСу зросла до 130

Кількість заручників ХАМАСу зросла до 130

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. ХАМАС стверджує, що утримує в заручниках 130 людей. Про це пише Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Високопосадовець ХАМАСу Муса Абу Марзука заявив, що терористичне угрупування та Палестинський ісламський джихад утримують понад 130 заручників, включаючи старших офіцерів, станом на вечір неділі. 

Нагадаємо

Понад 100 ізраїльських заручників, включаючи жінок та дітей, могли бути вивезені до Гази ХАМАСом, що надзвичайно ускладнює будь-яку ізраїльську військову операцію з їх звільнення.

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