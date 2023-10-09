Количество заложников ХАМАСа возросло до 130.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. ХАМАС утверждает, что держит в заложниках 130 человек. Об этом пишет Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
Высокопоставленный чиновник Камасу Муса Абу Марзука заявил, что террористическая группировка и Палестинский исламский джихад удерживают более 130 заложников, включая старших офицеров, по состоянию на вечер воскресенья.
Напомним
Более 100 израильских заложников, включая женщин и детей, могли быть вывезены В Газы Хромосом, что чрезвычайно затрудняет любую израильскую военную операцию по их освобождению.