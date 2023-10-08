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ХАМАС взяв у заручники понад 100 ізраїльтян, включаючи жінок та дітей – ЗМІ

ХАМАС взяв у заручники понад 100 ізраїльтян, включаючи жінок та дітей – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Понад 100 ізраїльських заручників, включаючи жінок та дітей, могли бути вивезені до Гази ХАМАСом, що надзвичайно ускладнює будь-яку ізраїльську військову операцію з їх звільнення. Про це повідомляє видання The Guardian, пише УНН.

Деталі

Місцезнаходження та доля полонених стали одним із найактуальніших питань. Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підполковник Джонатан Конрікус заявив лише про те, що «значна кількість» ізраїльських цивільних осіб і солдатів знаходиться в заручниках, це число, як вважають деякі ізраїльські ЗМІ, обчислюється десятками.

За деякими даними понад 100 людей були взяті в заручники.

У США та Великій Британії припускають, що кілька американців та один громадянин Великої Британії могли бути схоплені.

Серед зниклих безвісти — Джейк Марлоу — громадянин Великої Британії, який відвідував музичний фестиваль на півдні Ізраїлю. Його сім'я не змогла зв'язатися з ним після нападу агентів Хамасу на подію.

Конрікус заявив, що деякі заручники ймовірно живі, тоді як інші інші вважаються мертвими, що відповідає практиці войовничих угруповань Гази щодо вивезення людських останків для обміну на палестинських в'язнів в ізраїльських в'язницях.

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