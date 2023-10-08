ХАМАС взял в заложники более 100 израильтян включая женщин и детей – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Более 100 израильских заложников, включая женщин и детей, могли быть увезены в Газу ХАМАСом, что чрезвычайно усложняет любую израильскую военную операцию по их освобождению. Об этом сообщает издание The Guardian, пишет УНН.
Детали
Местонахождение и судьба пленников стали одним из самых актуальных вопросов. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус заявил лишь о том, что «значительное количество» израильских гражданских лиц и солдат находится в заложниках, это число, как полагают некоторые израильские СМИ, исчисляется десятками.
По некоторым данным более 100 человек были взяты в заложники.
В США и Великобритании допускают, что несколько американцев и один гражданин Великобритании могли быть схвачены.
Среди пропавших без вести — Джейк Марлоу — гражданин Великобритании, присутствовавший на музыкальном фестивале на юге Израиля. Его семья не смогла связаться с ним после того, как на мероприятие напали агенты ХАМАСа.
Конрикус заявил, что некоторые заложники вероятно живы, в то время как другие другие считаются мертвыми, что соответствует практике воинствующих группировок Газы по вывозу человеческих останков для обмена на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
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