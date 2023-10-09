Ми почали. Ізраїль переможе: Нетаньяху показав відео ударів по Газі

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"Ми почали. Ізраїль переможе", - так Нетаньяху підписав відео ударів по Газі.

התחלנו. ישראל תנצח pic.twitter.com/tCwDLXkyaY

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.