Мы начали. Израиль победит: Нетаньяху показал видео ударов по Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал видео ударов по Газе, передает УНН.
Цитата
"Мы начали. Израиль победит", - так Нетаньяху подписал видео ударов по Газе.
התחלנו. ישראל תנצח pic.twitter.com/tCwDLXkyaY— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023
Ранее
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные возобновили контроль над всеми городами у границы с Газой.