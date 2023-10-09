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В ХАМАС пригрозили начать казни заложников в ответ на удары Израиля

В ХАМАС пригрозили начать казни заложников в ответ на удары Израиля

Киев • УНН

 • 721910 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Террористическая группировка ХАМАС пригрозила начать казнь заложников в ответ на удары Израиля в Газе, совершенные без предупреждений. Такое заявление сделал представитель ХАМАС, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

В ХАМАС заявили, что "любое нападение на наших людей, находящихся в своих домах" будет иметь ответ в виде казни гражданских заложников, которая будет транслироваться с помощью видео и аудио.

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные возобновили контроль над всеми городами у границы с Газой.

Как сообщал УНН, ХАМАС утверждает, что удерживает в заложниках 130 человек.

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