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Армия обороны Израиля на ночь ударила по более чем 200 целям в Газе

Армия обороны Израиля на ночь ударила по более чем 200 целям в Газе

Киев • УНН

 • 677706 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа. Такое ЦАХАЛ заявил, что полностью контролирует южную границу с Газой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel и IDF в соцсети х.

Цитата

“В последние часы военные самолеты и корабли ЦАХАЛа атаковали многие объекты террористических организаций во всем секторе Газа. В течение ночи десятки истребителей атаковали более 200 целей в районе Римал и Хан-Юнис”, - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.

עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס> > pic.twitter.com/lIO6Z5tBri

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

//

В частности, были атакованы - военная инфраструктура боевиков, расположенная в Хан-Юнисе, склад оружия в мечети, квартира, которую использовала ХАМАС и высотная башня.

בין היתר, תקפו המטוסים תשתית צבאית של ארגון הטרור גא"פ הממוקם בחאן יונס, מחסן אמצעי לחימה בשימוש חמאס הממוקם במסגד, תשתית מבצעית ששימשה פעילים בארגון הטרור חמאס> > pic.twitter.com/Juxl8RXppn

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

//

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены некоторые из ударов.

בנוסף, תקפו המטוסים דירה מבצעית של פעיל חמאס במערך הנ"ט, תשתית המשמשת את אחד מבכירי הארגון ונכס אשר שימש את פעילי הארגון וממוקם בבניין רב קומות בשכונת אל פורקן> > pic.twitter.com/7RK1ku6PRx

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

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Дополнение

Главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что военные восстановили контроль над границей Газы после того, как террористы ХАМАСа взорвали части пограничного забора во время нападения в субботу утром. По его словам, 10 октября проникновений на этом участке не было. Войска работают над минированием участков у границы Газы. По данным ЦАХАЛ, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество террористов.

Добавим

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Аль-Джазири Мусса Абу Марзук заявил, что группировка открыта к обсуждениям возможного перемирья с Израилем, поскольку «достигло своих целей».

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