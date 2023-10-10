Армия обороны Израиля на ночь ударила по более чем 200 целям в Газе

КИЕВ. 10 октября. УНН. Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа. Такое ЦАХАЛ заявил, что полностью контролирует южную границу с Газой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel и IDF в соцсети х.