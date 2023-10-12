В Израиле из-за атаки ХАМАС уже 1300 жертв, в секторе Газа зафиксировали 1200 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 1300 человек. В секторе Газа зафиксировали уже 1200 погибших. Об этом УНН информирует со ссылкой на данные The Times of Israel и Al Jazeera.
Детали
По сообщениям ивритоязычных СМИ, количество погибших в Израиле с начала войны продолжает расти и достигло 1300 человек. Около 3300 человек получили ранения, в том числе 28 в критическом состоянии и 350 - в тяжёлом.
Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа во время атаки палестинской исламистской группировки ХАМАС, до сих пор остается неясной.
Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что сейчас военные уведомили семьи 81 заложника, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. "Мы осознаем неопределенность, но существует противоречие между надежностью и скоростью, и понимание того, что происходит на земле, должно быть точным", - сказал он в разговоре с журналистами.
ХАМАС и Исламский джихад утверждают, что удерживают 130 заложников, по некоторым данным, по меньшей мере 200 удерживаются в секторе Газа.
В то же время палестинское министерство здравоохранения сообщает, что число погибших в секторе Газа возросло до 1200, около 5600 получили ранения.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.