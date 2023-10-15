Нетаньягу заявив, що знищить ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на першому засіданні нового Кабінету міністрів з надзвичайних ситуацій попередив, що Ізраїль має намір «знищити» ХАМАС у Газі. Про це сповістили Sky news, пише УНН.
Цитата
«Хамас думав, що нас знищать. Це ми знищимо ХАМАС», — сказав він.
Деталі
У неділю прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу вперше скликав розширений кабінет міністрів Ізраїлю з надзвичайних ситуацій. Зустріч проходила у військовому штабі в Тель-Авіві. Під час неї прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Збройні сили його країну повністю знищать терористичний рух ХАМАС.
Доповнення
Зустріч, яка відбулася у військовому штабі в Тель-Авіві, почалася з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання в пам'ять про близько 1300 ізраїльтян, які загинули під час атаки ХАМАС 7 жовтня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль був сьогодні атакований ракетами з Лівану щонайменше п'ять разів