Нетаньяху заявил, что уничтожит ХАМАС

Цитата

«Хамас думал, что нас уничтожат. Это мы уничтожим ХАМАС», — сказал он.

Детали

В воскресенье премьер-министр Беньямин Нетаньяху впервые созвал расширенный кабинет министров Израиля по чрезвычайным ситуациям. Встреча проходила в военном штабе в Тель-Авиве. Во время нее премьер’премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы его страну полностью уничтожат террористическое движение ХАМАС.

Дополнение

Встреча, которая состоялась в военном штабе в Тель-Авиве, началась с того, что министры почтили минутой молчания память около 1300 израильтян, которые погибли во время атаки ХАМАС 7 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль был сегодня атакован ракетами из Ливана по меньшей мере пять раз