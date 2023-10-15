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Нетаньяху заявил, что уничтожит ХАМАС

Киев • УНН

 • 465562 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на первом заседании нового Кабинета министров по чрезвычайным ситуациям предупредил, что Израиль намерен «уничтожить» ХАМАС в Газе. Об этом сообщили Sky news, пишет УНН.

Нетаньяху заявил, что уничтожит ХАМАС

Цитата

«Хамас думал, что нас уничтожат. Это мы уничтожим ХАМАС», — сказал он.

Детали

В воскресенье премьер-министр Беньямин Нетаньяху впервые созвал расширенный кабинет министров Израиля по чрезвычайным ситуациям. Встреча проходила в военном штабе в Тель-Авиве. Во время нее премьер’премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы его страну полностью уничтожат террористическое движение ХАМАС.

Дополнение

Встреча, которая состоялась в военном штабе в Тель-Авиве, началась с того, что министры почтили минутой молчания память около 1300 израильтян, которые погибли во время атаки ХАМАС 7 октября.

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