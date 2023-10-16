"Это будет долгая война", — министр обороны Израиля Галлант

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 18090 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 35737 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 44733 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 139467 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 77388 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 90524 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 259832 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78419 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128043 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168757 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 114956 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 182344 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 92775 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 46580 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 26724 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 139545 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 184444 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 259902 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 292482 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 342906 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 9036 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 28179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 48058 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 94157 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 63395 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

"Это будет долгая война", — министр обороны Израиля Галлант

Киев • УНН

 • 637437 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что война с Сектором Газа будет долгая, и Израиль непременно победит. Об этом он сказал Госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Израиль. О ходе их встречи информирует Reuters, передает УНН.

"Это будет долгая война", — министр обороны Израиля Галлант

Цитата

“Мы всегда знали, что Соединенные Штаты являются великим союзником. Но сегодня люди в Израиле и во всем мире видят это собственными глазами. Вы здесь второй раз за эту неделю. Высокопоставленные чиновники Америки здесь каждый день и американский флаг плавает на борту в Средиземном море, и мы знаем, что это значит. Так что позвольте мне сказать вам, господин министр, это будет долгая война. Цена будет высокой. Но мы победим — для Израиля, за еврейский народ и за ценности, в которые верят обе страны”, — заявил Йоав Галлант.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль, чтобы обсудить “путь вперед” после нескольких дней челночной дипломатии между арабскими государствами, которые, по его словам, разделяют решимость США завершить конфликт Израиля с палестинской боевой группировкой ХАМАС.

В Тель-Авиве Блинкен встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и предложил Вашингтону продолжать поддержку “права Израиля... защищать себя и защищать свой народ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повторный визит в Израиль: Блинкен вместе с Нетаньяху прятались в бункере

Напомним

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС, контролирующий Сектор Гази, после того, как его боевики штурмовали израильские города восемь дней назад, расстреливая мужчин, женщин и детей и захватывая заложников во время худшего нападения на гражданское население в истории страны.

Главный американский дипломат приезжал в Израиль ещё в четверг. А после также посетил Катар, Иорданию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет, где пообщался с их лидерами, чтобы предотвратить нападение других государственных или негосударственных образований на Израиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50