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Израиль атаковал около 5000 объектов ХАМАС в секторе Газа в октябре — Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль атаковал около 5000 объектов’объектов ХАМАС в секторе Газы с 7 октября. Об этом в комментарии Reuters заявил высокопоставленный израильский чиновник, передает УНН.

Израиль атаковал около 5000 объектов ХАМАС в секторе Газа в октябре — Reuters

Детали

На условиях анонимности, чиновник Израиля, сообщил Reuters, что многие удары по Газе Израиль отменил, чтобы минимизировать количество жертв среди палестинского гражданского населения.

Какое именно количество ударов ЦАХАЛ отменил, чиновник не уточнил, отметив лишь, что каждая такая операция была “одобрена на самом высоком уровне” израильской армии.

После разрушительных вторжений ХАМАС 7 октября Израиль был полон решимости уничтожить палестинскую исламистскую группировку в Газе, “даже если на это понадобятся месяцы или годы”, — сказал он.

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Напомним

По данным органов здравоохранения Палестины, только в первые сутки атак в секторе Газа погибло 2000 человек. В целом, по последним данным из-за этого военного конфликта умерли около 3000 палестинцев.

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