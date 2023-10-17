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The Guardian

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Верховний лідер Ірану застеріг Ізраїль від продовження воєнних дій щодо Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї попередив у вівторок, що «ніхто не зможе зупинити» сили, які виступають проти Ізраїлю, якщо той продовжить бомбардування сектора Гази у відповідь на раптовий напад ХАМАС, повідомляє AFP, пише УНН.

Верховний лідер Ірану застеріг Ізраїль від продовження воєнних дій щодо Гази

Цитата

"Якщо злочини сіоністського (ізраїльського) режиму продовжаться, мусульмани та сили опору втратять терпіння, і ніхто не зможе їх зупинити", - сказав Хаменеї.

"Ніхто не повинен очікувати", що певні сторони, такі як Іран, зможуть "завадити силам опору діяти", сказав верховний лідер, за яким залишається останнє слово в основній державній політиці в Ірані.

"Щодо ситуації в секторі Газа, ми всі зобов'язані відреагувати; ми повинні відреагувати",, - сказав Хаменеї, не уточнивши, які наслідки може спричинити така реакція.

Офіційні особи в Ірані часто використовують термін "вісь опору" для позначення Ісламської республіки та її союзних сил на Близькому Сході, включаючи ліванську "Хезболлу" та інші шиїтські сили в Іраку та Сирії.

Доповнення

Ізраїль розгорнув десятки тисяч військових на кордоні з Газою, готуючись до повномасштабного наземного наступу. Близько 1,1 мільйона жителів Гази - майже половині населення території, де нараховується 2,4 мільйона жителів - наказано залишити північ густонаселеного анклаву в очікуванні операції.

Іран неодноразово попереджав, що наземне вторгнення в Газу зустрінеться відповіддю на інших фронтах, що викликає побоювання ширшого конфлікту, який може залучити інші країни, вказує видання.

Нагадаємо

Йорданія та Єгипет поки не прийматимуть палестинських біженців. "Переміщення палестинців до Йорданії та Єгипту є "червоною лінією", заявив король Йорданії Абдалла II.

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