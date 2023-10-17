Верховний лідер Ірану застеріг Ізраїль від продовження воєнних дій щодо Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї попередив у вівторок, що «ніхто не зможе зупинити» сили, які виступають проти Ізраїлю, якщо той продовжить бомбардування сектора Гази у відповідь на раптовий напад ХАМАС, повідомляє AFP, пише УНН.
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"Якщо злочини сіоністського (ізраїльського) режиму продовжаться, мусульмани та сили опору втратять терпіння, і ніхто не зможе їх зупинити", - сказав Хаменеї.
"Ніхто не повинен очікувати", що певні сторони, такі як Іран, зможуть "завадити силам опору діяти", сказав верховний лідер, за яким залишається останнє слово в основній державній політиці в Ірані.
"Щодо ситуації в секторі Газа, ми всі зобов'язані відреагувати; ми повинні відреагувати",, - сказав Хаменеї, не уточнивши, які наслідки може спричинити така реакція.
Офіційні особи в Ірані часто використовують термін "вісь опору" для позначення Ісламської республіки та її союзних сил на Близькому Сході, включаючи ліванську "Хезболлу" та інші шиїтські сили в Іраку та Сирії.
Доповнення
Ізраїль розгорнув десятки тисяч військових на кордоні з Газою, готуючись до повномасштабного наземного наступу. Близько 1,1 мільйона жителів Гази - майже половині населення території, де нараховується 2,4 мільйона жителів - наказано залишити північ густонаселеного анклаву в очікуванні операції.
Іран неодноразово попереджав, що наземне вторгнення в Газу зустрінеться відповіддю на інших фронтах, що викликає побоювання ширшого конфлікту, який може залучити інші країни, вказує видання.
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