Йорданія та Єгипет не прийматимуть палестинських біженців - король Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Король Йорданії Абдалла II попередив у вівторок, що переміщення палестинців до Йорданії та Єгипту є «червоною лінією», і сказав, що біженців не буде ні в Йорданії, ні в Єгипті. Про це він заявив виступаючи разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем на прес-конференції в Берліні, повідомляє CNN, пише УНН.
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«Це червона лінія (переміщення палестинців-ред.), тому що я думаю, що це план деяких звичайних підозрюваних, щоб спробувати створити де-факто проблеми на місцях. Немає біженців в Йорданії, немає біженців в Єгипті. Це ситуація гуманітарного виміру, яку потрібно вирішувати всередині Гази та Західного берега, а не намагатися перекласти виклик Палестині в їхньому майбутньому на плечі інших людей», – сказав король Абдалла II.
Він висловив стурбованість у зв’язку з великою кількістю втрачених життів палестинців та ізраїльтян, а також у зв’язку з гуманітарною ситуацією в Газі, яку він назвав «неприйнятною» як з юридичної, так і з гуманітарної точки зору.
«Цей рік є найкривавішим для палестинців та ізраїльтян за останній час, і він буде ставати гіршим, якщо ми не зупинимо цю війну та гуманітарну катастрофу, яку вона спричиняє», — сказав король.
Доповнення
Президент США Джо Байден зустрінеться з королем у Йорданії пізніше цього тижня під час своєї поїздки на Близький Схід. Байден має прибути до Ізраїлю в середу.