Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев - король Иордании

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 20736 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 42266 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 50241 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 149271 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 82301 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 93173 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 268786 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78844 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128755 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168960 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 120003 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 192043 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 99210 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 53275 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 33376 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 149345 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 193803 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 268860 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 296698 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 346845 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 11198 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 34532 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 54414 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 100313 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64645 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев - король Иордании

Киев • УНН

 • 390285 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Король Иордании Абдалла II предупредил во вторник, что перемещение палестинцев в Иорданию и Египет является «красной линией», и сказал, что беженцев не будет ни в Иордании, ни в Египте. Об этом он заявил выступая вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем на пресс-конференции в Берлине, сообщает CNN, пишет УНН.

Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев - король Иордании

Цитата

«Это красная линия (перемещение палестинцев - ред.), потому что я думаю, что это план некоторых обычных подозреваемых, чтобы попытаться создать де-факто проблемы на местах. Нет беженцев в Иордании, нет беженцев в Египте. Это ситуация гуманитарного измерения, которую нужно решать внутри Газы и Западного берега, а не пытаться переложить вызов Палестине в их будущем на плечи других людей», – сказал король Абдалла II.

Он выразил обеспокоенность в связи с большим количеством потерянных жизней палестинцев и израильтян, а также в связи с гуманитарной ситуацией в Газе, которую он назвал «неприемлемой» как с юридической, так и с гуманитарной точки зрения.

«Этот год является самым кровавым для палестинцев и израильтян за последнее время, и он будет становиться хуже, если мы не остановим эту войну и гуманитарную катастрофу, которую она вызывает», — сказал король.

Дополнение

Президент США Джо Байден встретится с королем в Иордании позже на этой неделе во время своей поездки на Ближний Восток. Байден должен прибыть в Израиль в среду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50