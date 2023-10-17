Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев - король Иордании

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«Это красная линия (перемещение палестинцев - ред.), потому что я думаю, что это план некоторых обычных подозреваемых, чтобы попытаться создать де-факто проблемы на местах. Нет беженцев в Иордании, нет беженцев в Египте. Это ситуация гуманитарного измерения, которую нужно решать внутри Газы и Западного берега, а не пытаться переложить вызов Палестине в их будущем на плечи других людей», – сказал король Абдалла II.

Он выразил обеспокоенность в связи с большим количеством потерянных жизней палестинцев и израильтян, а также в связи с гуманитарной ситуацией в Газе, которую он назвал «неприемлемой» как с юридической, так и с гуманитарной точки зрения.

«Этот год является самым кровавым для палестинцев и израильтян за последнее время, и он будет становиться хуже, если мы не остановим эту войну и гуманитарную катастрофу, которую она вызывает», — сказал король.

Дополнение

Президент США Джо Байден встретится с королем в Иордании позже на этой неделе во время своей поездки на Ближний Восток. Байден должен прибыть в Израиль в среду.