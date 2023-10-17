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Верховный лидер Ирана предостерег Израиль от продолжения военных действий в отношении Газы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи предупредил во вторник, что «никто не сможет остановить» силы, выступающие против Израиля, если тот продолжит бомбардировку сектора Газы в ответ на внезапное нападение ХАМАС, сообщает AFP, пишет УНН.

Верховный лидер Ирана предостерег Израиль от продолжения военных действий в отношении Газы

Цитата

"Если преступления сионистского (израильского) режима продолжатся, мусульмане и силы сопротивления потеряют терпение, и никто не сможет их остановить", - сказал Хаменеи.

"Никто не должен ожидать", что определённые стороны, такие как Иран, смогут "помешать силам сопротивления действовать", сказал верховный лидер, за которым остаётся последнее слово в основной государственной политике в Иране.

"Относительно ситуации в секторе Газа, мы все обязаны отреагировать; мы должны отреагировать", - сказал Хаменеи, не уточнив, какие последствия может повлечь такая реакция.

Официальные лица в Иране часто используют термин "ось сопротивления" для обозначения Исламской республики и ее союзных сил на Ближнем Востоке, включая ливанскую "Хезболлу" и другие шиитские силы в Ираке и Сирии.

Дополнение

Израиль развернул десятки тысяч военных на границе с Газой, готовясь к полномасштабному наземному наступлению. Около 1,1 миллиона жителей Газы - почти половине населения территории, где насчитывается 2,4 миллиона жителей - приказано покинуть север густонаселенного анклава в ожидании операции.

Иран неоднократно предупреждал, что наземное вторжение в Газу встретится ответом на других фронтах, что вызывает опасения более широкого конфликта, который может вовлечь другие страны, указывает издание.

Напомним

Иордания и Египет пока не будут принимать палестинских беженцев. "Перемещение палестинцев в Иорданию и Египет является "красной линией", заявил король Иордании Абдалла II.

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