Авиаудары по больнице в Газе: сотни людей погибли

Детали

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что авиаудар убил сотни людей в больнице города Газа во вторник. В частности, по их данным пострадали более полтысячи человек: это и убитые и раненые.

ХАМАС заявляет, что в результате взрыва в больнице в основном погибли перемещенные лица. Среди жертв были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвиняют Израиль.

В то же время, израильские военные не берут на себя ответственности за удар по больнице в Газе. Представитель израильских войск Даниэль Хагари заявил на брифинге в понедельник, что он не имеет никаких подробностей, относительно сообщения о взрыве в больнице.

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Напомним

Ранее УНН писал, со ссылкой на источники Reuters в чиновничьих верхах руководства Израиля, что ЦАХАЛ атаковал около 5000 объектов’ХАМАС в секторе Газа в октябре. Однако, чиновник отметил, что каждая такая операция была “одобрена на самом высоком уровне” израильской армии, и в то же время немало ударов по Газе Израиль отменил, чтобы минимизировать количество жертв среди палестинского гражданского населения.