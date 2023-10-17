Авиаудары по больнице в Газе: сотни людей погибли

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 12764 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 23313 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 34209 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 120844 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 67935 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 85378 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 242919 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77485 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 126516 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168318 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.4м/с
44%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 106308 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 165713 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 81737 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 35003 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 15260 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 120840 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 166741 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 242917 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 284399 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 335173 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 2458 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 15961 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 35723 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 82424 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 60902 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Авиаудары по больнице в Газе: сотни людей погибли

Киев • УНН

 • 506203 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Руководитель гражданской обороны Газы, которая находится под властью ХАМАСа сообщил, что более 300 человек были убиты в больнице Аль-Ахли аль-Араби во время сегодняшнего авиаудара. Об этом он заявил в эфире телеканала Аль-Джазира, передает УНН.

Авиаудары по больнице в Газе: сотни людей погибли

Детали

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что авиаудар убил сотни людей в больнице города Газа во вторник. В частности, по их данным пострадали более полтысячи человек: это и убитые и раненые.

ХАМАС заявляет, что в результате взрыва в больнице в основном погибли перемещенные лица. Среди жертв были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвиняют Израиль.

В то же время, израильские военные не берут на себя ответственности за удар по больнице в Газе. Представитель израильских войск Даниэль Хагари заявил на брифинге в понедельник, что он не имеет никаких подробностей, относительно сообщения о взрыве в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный лидер Ирана предостерег Израиль от продолжения военных действий в отношении Газы

Напомним

Ранее УНН писал, со ссылкой на источники Reuters в чиновничьих верхах руководства Израиля, что ЦАХАЛ атаковал около 5000 объектов’ХАМАС в секторе Газа в октябре. Однако, чиновник отметил, что каждая такая операция была “одобрена на самом высоком уровне” израильской армии, и в то же время немало ударов по Газе Израиль отменил, чтобы минимизировать количество жертв среди палестинского гражданского населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81