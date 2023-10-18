Израиль на сегодняшнем Совбезе ООН предоставит доказательства непричастности к атаке на больницу в Газе - глава МИД

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«У нас есть конкретные доказательства того, что Израиль не атаковал больницу. Кроме того, мы на 100 процентов уверены, что в эту больницу попала неудачная ракета, запущенная террористической организацией Палестинский исламский джихад, которая убивает мирных жителей с обеих сторон. Эти доказательства будут представлены всему мировому сообществу сегодня на заседании Совета безопасности ООН", - заявил глава МИД.

По его словам, Израиль борется против ИГИЛ, жестокой террористической организации, которая убила более 1400 человек. И приложит большие усилия для того, чтобы люди, которые не были причастны к инциденту, будь то израильтяне или палестинцы, не потеряли жизни.

«Необходимо преодолеть контроль террористов над сектором Газа. Это наша цель, и мы её достигнем", - сказал он.

Дополнение

Во вторник вечером органы здравоохранения сектора Газа заявили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обвинил ХАМАС в умышленном завышении количества жертв и ложном утверждении того, что ракета, которая попала в больницу в секторе Газа была выпущена Израилем.

Президент США Джо Байден в Тель-Авиве заявил, что взрыв в больнице "Аль-Ахли" в Газе, похоже, был вызван атакой не Израиля, а «другой командой».