ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС в навмисному завищенні кількості жертв у лікарні в Газі

Цитата

«Згідно з даними нашої розвідки, ХАМАС перевірив звіти, зрозумів, що це була ракета «Ісламського джихаду», яка дала осічку, і вирішив розпочати глобальну медійну кампанію, щоб приховати те, що насправді сталося.

Вони дійшли до того, що завищили кількість жертв», — заявив Хагарі.

Деталі

За словами речника ЦАХАЛ контр-адмірала Даніеля Хагарі, терористичне угруповання ХАМАС навмисно вводить в оману міжнародні засоби масової інформації, стверджуючи, що напад на лікарню був ізраїльським авіаударом по сектору Газа.

В підтвердження своїх слів ЦАХАЛ опублікував запис перехопленої телефонної розмови між двома бойовиками ХАМАС, які обговорювали ситуацію.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Доповнення

Хагарі також звинуватив ЗМІ в тому, що вони розповсюджують неперевірену інформацію від ХАМАС, хоча терористична група не могла підрахувати кількість загиблих у близько 500 осіб так швидко після вибуху. «Багато засобів масової інформації негайно повідомили про неперевірені твердження ХАМАС, про брехню ХАМАС», – каже він.

Нагадаємо

У вівторок ввечері органи охорони здоров'я сектора Газа заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.

Вчора також Ізраїль заявив, що зважаючи на розвіддані з багатьох джерел можна зробити висновок, що відповідальність за атаку на лікарню в Газі, внаслідок якої загинули сотні людей, несе ісламістське терористичне угруповання Ісламський Джихад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден заявив, що, ймовірно, атакував лікарю у Газі не Ізраїль