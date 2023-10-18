ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в намеренном завышении количества жертв в больнице в Газе

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«Согласно данным нашей разведки, ХАМАС проверил отчеты, понял, что это была ракета «Исламского джихада», которая дала осечку, и решил начать глобальную медийную кампанию, чтобы скрыть то, что на самом деле произошло.

Они дошли до того, что завысили количество жертв», — заявил Хагари.

Детали

По словам спикера ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, террористическая группировка ХАМАС намеренно вводит в заблуждение международные средства массовой информации, утверждая, что нападение на больницу было израильским авиаударом по сектору Газа.

В подтверждение своих слов ЦАХАЛ опубликовал запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками ХАМАС, которые обсуждали ситуацию.

ЦАХАЛ выпускает запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками ХАМАС, которые обсуждают неудачную ракету Исламского джихада, упавшую на госпиталь в Газе. pic.twitter.com/ozoXclXLxD

Дополнение

Хагари также обвинил СМИ в том, что они распространяют непроверенную информацию от ХАМАС, хотя террористическая группа не могла подсчитать количество погибших в около 500 человек так быстро после взрыва. «Многие средства массовой информации немедленно сообщили о непроверенных утверждениях ХАМАС, о лжи ХАМАС», – говорит он.

Напомним

Во вторник вечером органы здравоохранения сектора Газа заявили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Вчера также Израиль заявил, что ввиду разведданных из многих источников можно сделать вывод, что ответственность за атаку на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни людей, несет исламистская террористическая группировка Исламский Джихад.

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