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Рада Безпеки ООН відхилила російську пропозицію щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН проголосувала проти резолюції Росії, яка передбачала гуманітарне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Пропозиція отримала п’ять голосів «за» і чотири «проти», а шість були відсутні. Рада Безпеки голосувала з цього питання у ніч на вівторок за київським часом, пише УНН.

Рада Безпеки ООН відхилила російську пропозицію щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Деталі

У заяві згадуються Ізраїль і Палестина, але не ХАМАС. Тому очікувалося, що кілька західних країн відмовляться від цього.

Цитата

«Росія прикриває терористичну організацію, яка вчиняє жорстокі вбивства мирних жителів, не засуджуючи ХАМАС», — заявив після голосування представник США в ООН.

У російській пропозиції є засудження насильства проти мирного населення та всіх форм тероризму. Москва виступає за гуманітарне припинення вогню, а також за звільнення заручників, безпечну евакуацію мирного населення та доставку екстреної допомоги.

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