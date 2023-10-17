Рада Безпеки ООН відхилила російську пропозицію щодо війни Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН проголосувала проти резолюції Росії, яка передбачала гуманітарне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Пропозиція отримала п’ять голосів «за» і чотири «проти», а шість були відсутні. Рада Безпеки голосувала з цього питання у ніч на вівторок за київським часом, пише УНН.
Деталі
У заяві згадуються Ізраїль і Палестина, але не ХАМАС. Тому очікувалося, що кілька західних країн відмовляться від цього.
Цитата
«Росія прикриває терористичну організацію, яка вчиняє жорстокі вбивства мирних жителів, не засуджуючи ХАМАС», — заявив після голосування представник США в ООН.
У російській пропозиції є засудження насильства проти мирного населення та всіх форм тероризму. Москва виступає за гуманітарне припинення вогню, а також за звільнення заручників, безпечну евакуацію мирного населення та доставку екстреної допомоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС оприлюднив відео 21-річною заручницею