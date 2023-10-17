ХАМАС оприлюднив відео 21-річною заручницею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У понеділок увечері, 16 жовтня, ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у секторі Гази. На відео 21-річна Мія Шем каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази. Представник родини Мії Шеми повідомив CNN, що вони не проти публікації у ЗМІ про Мію, передає УНН.
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Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі.
Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, у Газі утримується 199 осіб , тоді як представник ХАМАС заявив у понеділок, що щонайменше від 200 до 250 полонених утримуються по всій смузі.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв’язок.
Крім того, вони заявили, що використовують «усі розвідувальні дані та оперативні засоби для повернення викрадених» і що «ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як терористична організація, відповідальназа вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та люди похилого віку».
Раніше бойовики ХАМАС заявили, що група «віддана» захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли «виникне така можливість на місці».
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