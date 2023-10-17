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Совет Безопасности ООН отклонил российское предложение по войне Израиля и ХАМАС

Киев • УНН

 • 1083356 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Совет Безопасности ООН проголосовал против резолюции России, которая предусматривала гуманитарное прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Предложение получило пять голосов «за» и четыре «против», а шесть отсутствовали. Совет Безопасности голосовал по этому вопросу в ночь на вторник по киевскому времени, пишет УНН.

Совет Безопасности ООН отклонил российское предложение по войне Израиля и ХАМАС

Детали

В заявлении упоминаются Израиль и Палестина, но не ХАМАС. Поэтому ожидалось, что несколько западных стран откажутся от этого.

Цитата

«Россия прикрывает террористическую организацию, которая совершает жестокие убийства мирных жителей, не осуждая ХАМАС», — заявил после голосования представитель США в ООН.

В российском предложении есть осуждение насилия против мирного населения и всех форм терроризма. Москва выступает за гуманитарное прекращение огня, а также за освобождение заложников, безопасную эвакуацию мирного населения и доставку экстренной помощи.

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