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США заблокировали резолюцию Бразилии по Израилю в Совете Безопасности ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к «гуманитарным паузам» для доставки необходимой помощи миллионам жителей сектора Газа. 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст, предложенный Бразилией, один (Соединенные Штаты) проголосовал против, а двое (Россия и Великобритания) воздержались. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН, передает УНН.

США заблокировали резолюцию Бразилии по Израилю в Совете Безопасности ООН

Детали

Посол США Линда Томас-Гринфилд объяснила вето своей страны в зале Совета тем, что «эта резолюция не упоминала право Израиля на самооборону».

Цитата

«Израиль имеет право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН», — добавила она, отметив, что это право было подтверждено Советом в предыдущих резолюциях по террористическим атакам, «эта резолюция должна была сделать то же самое».

Она сказала, что хотя США не могут поддержать резолюцию, они будут продолжать тесно сотрудничать со всеми членами Совета по кризису, «так же как мы будем продолжать повторять о необходимости защиты гражданских лиц, включая представителей СМИ, гуманитарных работников и официальные лица ООН».

Дополнение

Посол Великобритании Барбара Вудворд заявила, что ее страна воздержалась от резолюции, поскольку в тексте должно быть четче неотъемлемое право Израиля на самооборону, а также потому, что он игнорирует тот факт, что экстремистская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, использует палестинских гражданских лиц в качестве живого щита.

«Они [ХАМАС – ред.] вошли в гражданские общины и сделали палестинский народ своими жертвами», — сказала она.

Она подтвердила поддержку Соединенным Королевством права Израиля защищаться от ХАМАС, спасать заложников и укреплять свою безопасность в долгосрочной перспективе, в то же время призвав Израиль «принять все возможные меры предосторожности», чтобы избежать нанесения вреда палестинским гражданским.

Она добавила, что она будет продолжать работать со всеми партнерами, чтобы смягчить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданского населения и «работать в направлении мира и стабильности, обещанных решением о создании двух государств».

До голосования Совет Безопасности отклонил две поправки, предложенные Россией, которые призывают к немедленному, длительному и полному прекращению огня и прекращению нападений на мирных жителей.

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