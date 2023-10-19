У Туреччині оголоссила 3-денну жалобу на знак пам'яті тисяч загиблих у Палестині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на знак пам'яті тисяч загиблих у Палестині, більшість з яких – діти та мирні жителі, оголосив у Туреччині 3-денну національну жалобу. Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu, передає УНН.
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«Туреччина поділяє величезний біль наших палестинських братів та сестер. На знак пошани пам'яті тисяч жертв, більшість із яких - діти і ні в чому не винні мирні жителі, у Туреччині оголошено 3-денну національну жалобу». — написав у соціальній мережі президент Ердоган.
Деталі
Відповідно до цього рішення, на всій території Туреччини та в її закордонних представництвах приспустять на половину державний прапор до заходу сонця у суботу, 21 жовтня 2023 року.
Контекст
Уночі 18 жовтня органи охорони здоров'я Сектору Гази заявили, що армія Ізраїлю завдала удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що медичний заклад атакувало палестинське угруповання "Ісламський Джихад".
Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. За даними представників Гази, внаслідок атаки загинули щонайменше 500 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.
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