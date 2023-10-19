В Турции объявили 3-дневный траур в знак памяти тысяч погибших в Палестине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в знак памяти тысяч погибших в Палестине, большинство из которых – дети и мирные жители, объявил в Турции 3-дневный национальный траур. Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, передает УНН.
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«Турция разделяет огромную боль наших палестинских братьев и сестер. В знак почтения памяти тысяч жертв, большинство из которых - дети и ни в чем не повинные мирные жители, в Турции объявлен 3-дневный национальный траур», — написал в социальной сети президент Эрдоган.
Детали
В соответствии с этим решением, на всей территории Турции и в ее зарубежных представительствах приспустят на половину государственный флаг до захода солнца в субботу, 21 октября 2023 года.
Контекст
Ночью 18 октября органы здравоохранения Сектора Газа заявили, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. В Армии обороны Израиля утверждают, что медицинское учреждение атаковала палестинская группировка "Исламский Джихад".
Больница Аль-Ахли расположена в центральной части Сектора Газа. По данным представителей Газы, в результате атаки погибли по меньшей мере 500 человек. Еще несколько сотен получили ранения.
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