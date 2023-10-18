В Україні розпочав роботу новий посол Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебійніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Турецької Республіки у Києві Мустафи Левента Більгена. Про це йдеться у повідомленні турецького посольства, передає УНН.
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"Надзвичайний і Повноважний Посол Мустафа Левент Більген сьогодні вручив заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийнісу копії вірчих грамот", - ідеться у повідомлені.
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Як повідомили в МЗС України, Перебийніс та посол Більген обговорили низку актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного, зокрема у контексті забезпечення продовольчої безпеки та реалізації положень Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
Заступник міністра побажав успіхів Мустафі Левенту Більгену у його діяльності на посаді посла Турецької Республіки в Україні, що сприятиме поглибленню стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
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