В Украине начал работу новый посол Турции

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"Чрезвычайный и Полномочный Посол Мустафа Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийнису копии верительных грамот", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в МИД Украины, Перебийнис и посол Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Заместитель министра пожелал успехов Мустафе Левенту Бильгену в его деятельности в должности посла Турецкой Республики в Украине, что будет способствовать углублению стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

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