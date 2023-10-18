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В Украине начал работу новый посол Турции

Киев • УНН

 • 333307 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Турецкой Республики в Киеве Мустафы Левента Бильгена. Об этом говорится в сообщении турецкого посольства, передает УНН.

В Украине начал работу новый посол Турции

Цитата

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Мустафа Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийнису копии верительных грамот", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в МИД Украины, Перебийнис и посол Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Заместитель министра пожелал успехов Мустафе Левенту Бильгену в его деятельности в должности посла Турецкой Республики в Украине, что будет способствовать углублению стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

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