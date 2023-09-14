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Ердоган затвердив нового посла Туреччини в Україні

Ердоган затвердив нового посла Туреччини в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив нового посла в Україні, ним став Мустафа Левент Більген. Про це йдеться в указі турецького президента, передає УНН.

Цитата

"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - йдеться у повідомлені.

Також президент Туреччини призначив сьогодні трьох нових послів: у Польщі, Марокко, Бурунді та росії.

Нагадаємо

Раніше вже ширилась інформація про призначення нових послів, зокрема раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ Туреччини замінило послів у низці країн. Серед них і Україна.

Довідка

Білген почав працювати у Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 по 2014 рік був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року по 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

Із 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 до 2019 року він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

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