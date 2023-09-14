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Эрдоган утвердил нового посла Турции в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в Украине, им стал Мустафа Левент Бильген. Об этом говорится в указе турецкого президента, передает УНН.

Цитата

"Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине", - говорится в сообщении.

Также президент Турции назначил сегодня трех новых послов: в Польше, Марокко, Бурунди и россии.

Напомним

Ранее уже распространялась информация о назначении новых послов, в частности ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции заменило послов в ряде стран. Среди них и Украина.

Справка

Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007-2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009-2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.

С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 года - занимал должность посла в Абу-Даби.

С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.

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