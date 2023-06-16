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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Туреччина призначила нового посла в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 888124 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини замінило послів у низці країн. Серед них і Україна. Як повідомляє Анадолу, до Києва прибуде новий посол - Мустафа Левент Більген, передає УНН.

Туреччина призначила нового посла в Україні - ЗМІ

Деталі

За даними Анадолу, призначені нові посли в Парижі, Варшаві, Москві та інших країнах.

"Посол в Києві - Мустафа Левент Більген", - йдеться у повідомленні.

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Довідка

Білген почав працювати у Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 по 2014 рік був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року по 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

Із 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 до 2019 року він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

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