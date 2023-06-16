Турция назначила нового посла в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Министерство иностранных дел Турции заменило послов в ряде стран. Среди них и Украина. Как сообщает Анадолу, в Киев прибудет новый посол - Мустафа Левент Бильген, передает УНН.
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По данным Анадолу, назначены новые послы в Париже, Варшаве, Москве и других странах.
"Посол в Киеве - Мустафа Левент Бильген", - говорится в сообщении.
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Справка
Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007-2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009-2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.
С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 года - занимал должность посла в Абу-Даби.
С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.