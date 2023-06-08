Новий міністр закордонних справ Туреччини та Дмитро Кулеба обговорили події в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Новий міністр закордонних справ Туреччини у четвер говорив телефоном зі своїм українським колегою, щоб обговорити поточні події у війні в Україні, інформує УНН.
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Дмитро Кулеба також привітав Хакана Фідана зі вступом на посаду та запросив його відвідати Україну.
Фідан змінив свого попередника Мевлюта Чавушоглу у понеділок. Він був головою Національної розвідувальної організації Туреччини протягом 13 років.
«Під час нашої телефонної розмови я привітав свого турецького колегу Хакана Фідана з його призначенням та поінформував його про жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці. Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи», - написав Кулеба у Twitter.
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