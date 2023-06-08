Новый министр иностранных дел Турции и Дмитрий Кулеба обсудили события в Украине

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Дмитрий Кулеба также поздравил Хакана Фидана со вступлением в должность и пригласил его посетить Украину.

Фидан сменил своего предшественника Мевлюта Чавушоглу в понедельник. Он был главой Национальной разведывательной организации Турции в течение 13 лет.

«Во время нашего телефонного разговора я поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с его назначением и проинформировал его об ужасных гуманитарных и экологических последствиях катастрофы в Каховке. Он подтвердил, что Турция работает над предоставлением гуманитарной помощи для смягчения кризиса», - написал Кулеба в Twitter.

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