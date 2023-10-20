В секторе Газа обстреляли церковь, в которой прятались палестинцы от атак ЦАХАЛа

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 4798 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 12035 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 24897 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 104477 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 59697 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 81014 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 228627 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76733 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125273 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168123 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.1м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 102635 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 97704 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 149302 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 70605 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 23265 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 104530 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 151353 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 228679 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 277441 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 328524 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 10760 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 24716 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 72023 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 58697 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56980 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В секторе Газа обстреляли церковь, в которой прятались палестинцы от атак ЦАХАЛа

Киев • УНН

 • 239836 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Поздно вечером в четверг в здании на территории кампуса греческой православной церкви св. Порфирия в Газе был слышен взрыв. Как сообщает The Wall Street Journal, там прятались от обстрелов десятки семей, пишет УНН.

В секторе Газа обстреляли церковь, в которой прятались палестинцы от атак ЦАХАЛа

Детали

Спасатели разбирают завалы, из-под которых достали нескольких человек. 

По словам свидетелей, около 500 человек укрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Вероятно, среди погибших от удара есть ребенок. 

Десятки людей находились в актовом зале церкви, который также был поврежден. Церковь является одной из старейших в мире. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент.

Дополнение

Число погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир теряет человечность: в ООН сделали заявление о войне в Израиле

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,571.04