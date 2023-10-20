В секторе Газа обстреляли церковь, в которой прятались палестинцы от атак ЦАХАЛа

Детали

Спасатели разбирают завалы, из-под которых достали нескольких человек.

По словам свидетелей, около 500 человек укрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Вероятно, среди погибших от удара есть ребенок.

Десятки людей находились в актовом зале церкви, который также был поврежден. Церковь является одной из старейших в мире. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент.

Дополнение

Число погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка.

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