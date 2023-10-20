У секторі Гази загинуло майже 3 800 осіб, більше третини - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини. Про це пише CNN, передає УНН.
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Зазначається, що серед загиблих приблизно 1000 жінок і 120 людей похилого віку.
Крім того, 12 493 людини отримали поранення, у тому числі 3 983 дитини та 3 300 жінок, повідомив речник міністерства доктор Ашраф Аль-Кідра.
Ба більше, розвідка США вважає, що, ймовірно, від 100 до 300 людей загинули в результаті вибуху в баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі на початку цього тижня.
Доповнення
Ізраїльські військові повідомили сім'ям 203 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа.
Також відомо, що підтверджена кількість загиблих українців внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі – 18 осіб.