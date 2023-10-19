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The Guardian

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ЦАХАЛ заявляє про щонайменше 203 людей, які перебувають в заручниках у Газі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ізраїльські військові повідомили сім'ям 203 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel, інформує УНН.

ЦАХАЛ заявляє про щонайменше 203 людей, які перебувають в заручниках у Газі

Деталі

За його словами, ця кількість не є остаточною, оскільки ЦАХАЛ постійно розслідує нову інформацію про ізраїльтян, які зникли безвісти після наступу ХАМАС 7 жовтня.

Він зазначив, що в деяких випадках сім'ї були повідомлені про те, що військові з великою часткою впевненості підозрюють, що їх утримує ХАМАС. Але в інших випадках, за його словами, військові мають середню або низьку впевненість у тому, що вони є заручниками.

Хагарі заявив, що ЦАХАЛ також виключив деякі випадки і повідомив сім'ям, що їхні близькі не перебувають у заручниках.

Військові сканують прикордонну зону Гази в пошуках тіл зниклих безвісти ізраїльтян, деякі з них знайшли, але багато тіл все ще чекають на ідентифікацію.

Доповнення 

Представник ХАМАС вимагає звільнити 6000 палестинських чоловіків і жінок, які утримуються в ізраїльських в'язницях, в обмін на заручників у Газі.

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