ЦАХАЛ заявляет о по меньшей мере 203 людях, находящихся в заложниках в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Израильские военные сообщили семьям 203 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Times of Israel, информирует УНН.
Детали
По его словам, эта цифра не является окончательной, поскольку ЦАХАЛ постоянно расследует новую информацию об израильтянах, пропавших без вести после наступления ХАМАС 7 октября.
Он отметил, что в некоторых случаях семьи были уведомлены о том, что военные с большой долей уверенности подозревают, что их удерживает ХАМАС. Но в других случаях, по его словам, военные имеют среднюю или низкую уверенность в том, что они являются заложниками.
Хагари заявил, что ЦАХАЛ также исключил некоторые случаи и сообщил семьям, что их близкие не находятся в заложниках.
Военные сканируют пограничную зону Газы в поисках тел пропавших без вести израильтян, некоторые из них нашли, но многие тела все еще ждут идентификации.
Дополнение
Представитель ХАМАС требует освободить 6000 палестинских мужчин и женщин, удерживаемых в израильских тюрьмах, в обмен на заложников в Газе.