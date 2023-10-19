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ЦАХАЛ заявляет о по меньшей мере 203 людях, находящихся в заложниках в Газе

Киев • УНН

 • 195580 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Израильские военные сообщили семьям 203 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Times of Israel, информирует УНН.

ЦАХАЛ заявляет о по меньшей мере 203 людях, находящихся в заложниках в Газе

Детали

По его словам, эта цифра не является окончательной, поскольку ЦАХАЛ постоянно расследует новую информацию об израильтянах, пропавших без вести после наступления ХАМАС 7 октября.

Он отметил, что в некоторых случаях семьи были уведомлены о том, что военные с большой долей уверенности подозревают, что их удерживает ХАМАС. Но в других случаях, по его словам, военные имеют среднюю или низкую уверенность в том, что они являются заложниками.

Хагари заявил, что ЦАХАЛ также исключил некоторые случаи и сообщил семьям, что их близкие не находятся в заложниках.

Военные сканируют пограничную зону Газы в поисках тел пропавших без вести израильтян, некоторые из них нашли, но многие тела все еще ждут идентификации.

Дополнение 

Представитель ХАМАС требует освободить 6000 палестинских мужчин и женщин, удерживаемых в израильских тюрьмах, в обмен на заложников в Газе.

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