В Ізраїлі підтверджена загибель 18 українських громадян, а не 23, як повідомлялося раніше - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Підтверджена кількість загиблих українців внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі – 18 осіб. Про це в ефірі телемарафону сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.
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«По даних МВС, підтверджена інформація стосовно 18 загиблих. Інформація про 23 загиблих не відповідає дійсності», - сказав посол.
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Він зазначив, що Україна все одно залишається на другому місці після США за кількістю загиблих в Ізраїлі іноземних громадян внаслідок нападу ХАМАС.
Нагадаємо
Як повідомляв посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23.