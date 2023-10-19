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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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В Ізраїлі підтверджена загибель 18 українських громадян, а не 23, як повідомлялося раніше - посол

Київ • УНН

 • 227219 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Підтверджена кількість загиблих українців внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі – 18 осіб. Про це в ефірі телемарафону сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.

В Ізраїлі підтверджена загибель 18 українських громадян, а не 23, як повідомлялося раніше - посол

Цитата

«По даних МВС, підтверджена інформація стосовно 18 загиблих. Інформація про 23 загиблих не відповідає дійсності», - сказав посол.

Деталі

Він зазначив, що Україна все одно залишається на другому місці після США за кількістю загиблих в Ізраїлі іноземних громадян внаслідок нападу ХАМАС.

Нагадаємо

Як повідомляв посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23.

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