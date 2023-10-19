В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23, как сообщалось ранее - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Подтвержденное количество погибших украинцев в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле – 18 человек. Об этом в эфире телемарафона сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент УНН.
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«По данным МВД, подтверждена информация о 18 погибших. Информация о 23 погибших не соответствует действительности», - сказал посол.
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Он отметил, что Украина все равно остается на втором месте после США по количеству погибших в Израиле иностранных граждан в результате нападения ХАМАС.
Напомним
Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщал, количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23.