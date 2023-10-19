В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23, как сообщалось ранее - посол

Цитата

«По данным МВД, подтверждена информация о 18 погибших. Информация о 23 погибших не соответствует действительности», - сказал посол.

Детали

Он отметил, что Украина все равно остается на втором месте после США по количеству погибших в Израиле иностранных граждан в результате нападения ХАМАС.

Напомним

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщал, количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23.