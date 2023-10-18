В Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до 23 - посол

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"Згідно з оновленими даними, 23 громадян України загинули внаслідок нападу терористів. За кількістю загиблих іноземних громадян Україна на другому місці (після США)", - повідомив Бродський.

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17 жовтня Перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС, а також повідомила, що наразі підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.

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