В Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до 23 - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23, передає УНН.
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"Згідно з оновленими даними, 23 громадян України загинули внаслідок нападу терористів. За кількістю загиблих іноземних громадян Україна на другому місці (після США)", - повідомив Бродський.
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17 жовтня Перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС, а також повідомила, що наразі підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.
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