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В Израиле количество погибших украинцев возросло до 23 - посол

Киев • УНН

 • 244648 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23, передает УНН.

В Израиле количество погибших украинцев возросло до 23 - посол

Цитата

"Согласно обновленным данным, 23 гражданина Украины погибли в результате нападения террористов. По количеству погибших иностранных граждан Украина на втором месте (после США)", - сообщил Бродский.

Ранее

17 октября Первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог выразила соболезнования жертвам террористического нападения ХАМАС, а также сообщила, что на данный момент подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.

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