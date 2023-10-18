В Израиле количество погибших украинцев возросло до 23 - посол

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"Согласно обновленным данным, 23 гражданина Украины погибли в результате нападения террористов. По количеству погибших иностранных граждан Украина на втором месте (после США)", - сообщил Бродский.

Ранее

17 октября Первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог выразила соболезнования жертвам террористического нападения ХАМАС, а также сообщила, что на данный момент подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.

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