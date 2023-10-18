Наступний евакуаційний рейс з українцями з Ізраїлю заплановано на 19 жовтня - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наступний евакуаційний рейс для громадян України з Ізраїлю заплановано на 19 жовтня. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише УНН.
Цитата
«Наступний евакуаційний рейс із Тель-Авіву ми плануємо на 19 число і на сайті посольства досі зареєстровано 1800 громадян України, які погодилися на оплату квитка, але за повоєнною ціною»,- сказав Євген Корнійчук.
Деталі
Загалом з Ізраїлю вже було вивезено близько 450 громадян України. Зараз, за словами Корнійчука, попит на евакуацію суттєво знизився. Це означає, що ті хто намагався терміново евакуюватися вже це зробив. Ці всі рейси були на Румунію. Посольство України в Ізраїлі забезпечило українських громадян консульською підтримкою та найдешевшими можливими квитками на літак, вартість яких була близько 400 євро.
Нагадаємо
Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухаресту ввечері суботи 14 жовтня.
Потім 16 жовтня вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України. Серед них 107 жінок та 23 дитини.
В той же день вночі з Ізраїлю вилетів вже третій евакуаційний рейс з 74 українцями на борту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль оголосив про евакуацію жителів півночі країни на тлі обстрілів з Лівану