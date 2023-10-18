Следующий эвакуационный рейс с украинцами из Израиля запланирован на 19 октября - посол

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«Следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива мы планируем на 19 число и на сайте посольства до сих пор зарегистрировано 1800 граждан Украины, которые согласились на оплату билета, но по послевоенной цене»,- сказал Евгений Корнийчук.

Детали

В целом из Израиля уже было вывезено около 450 граждан Украины. Сейчас, по словам Корнийчука, спрос на эвакуацию существенно снизился. Это означает, что те кто пытался срочно эвакуироваться уже это сделал. Эти все рейсы были на Румынию. Посольство Украины в Израиле обеспечило украинских граждан консульской поддержкой и самыми дешевыми возможными билетами на самолет, стоимость которых была около 400 евро.

Напомним

Первый эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Бухарест вечером субботы 14 октября.



Затем 16 октября вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины. Среди них 107 женщин и 23 ребенка.

В тот же день ночью из Израиля вылетел уже третий эвакуационный рейс с 74 украинцами на борту.

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