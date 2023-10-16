З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак з 155 українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З Тель-Авіву, Ізраїлю, сьогодні вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України. Серед них 107 жінок та 23 дитини, повідомили у посольстві України в Ізраїлі, пише УНН.
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«Сьогодні, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей. Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що посольство продовжить працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України.
Доповнення
Увечері 15 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 українців було евакуйовано з Ізраїлю до Румунії, проте 260 наших громадян перебувають у секторі Гази.
Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухаресту ввечері суботи 14 жовтня.