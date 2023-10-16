Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами

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«Сегодня, 16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей. Посольством оказано содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство продолжит работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины.

Дополнение

Вечером 15 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 украинцев были эвакуированы из Израиля в Румынию, однако 260 наших граждан находятся в секторе Газа.

Первый эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Бухарест вечером субботы 14 октября.