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Ізраїль оголосив про евакуацію жителів півночі країни на тлі обстрілів з Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Підрозділи армії оборони Ізраїлю розпочали заходи з евакуації мешканців півночі країни, які живуть на відстані до 2 км від кордону з Ліваном. Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

Ізраїль оголосив про евакуацію жителів півночі країни на тлі обстрілів з Лівану

Цитата

«Національне управління з надзвичайних ситуацій (EIA) при Міністерстві оборони та Армія оборони Ізраїлю оголошують про активацію плану евакуації жителів півночі, які живуть на відстані до 2 км від кордону з Ліваном, у гостьові будинки, що субсидуються державою», - йдеться у спільній заяві речників Міноборони та представника ЦАХАЛ.

Також повідомляється, що реалізацію програми дій схвалив міністр оборони Йоав Галант, північне командування поінформувало голів рад про це рішення. Керувати програмою будуть місцеві органи влади, Міністерство внутрішніх справ та Начальник апарату Міністерства оборони.

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Нагадаємо

З Лівану в бік північного Ізраїлю за неділю було випущено ракет щонайменше п'ять разів. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю заявила, що бойові вертольоти завдали ударів по військовій інфраструктурі руху "Хезболла" в Лівані.

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