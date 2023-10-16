Reuters: погоджено припинення вогню на півдні сектора Гази для відкриття пункту пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Єгипет, США та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Газа та відкриття пропускного пункту "Рафах" на кордоні до Єгипту о 06:00 GMT (9:00 за Києвом), з посиланням на джерела в секторі безпеки повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Єгипет, Ізраїль та США домовилися про припинення вогню на півдні сектора Газа, яке розпочнеться о 06:00 GMT, що співпаде з повторним відкриттям прикордонного переходу "Рафах", - пише видання з посиланням на зроблені у понеділок заявив двома джерелами в єгипетських службах.
Джерела повідомили, що припинення вогню триватиме кілька годин, але не уточнило точної тривалості. Вони також повідомили, що три країни домовилися, що "Рафах" буде відкрито до 14:00 GMT (17:00 за Києвом) понеділка спочатку як одноденне відкриття.
На запитання щодо підтвердження ізраїльські військові та посольство США в Ізраїлі не дали негайного коментаря. Це не одразу підтвердили і представники керуючого в Газі ХАМАС.
Нагадаємо
Як повідомлялося, 16 жовтня відкриють КПП на кордоні з Єгиптом для пропуску іноземців із Гази.